Только за январь в технологическом секторе уволили около 32 тыс. сотрудников

По статистике сервиса Layoffs.fyi, только в прошлом месяце в технологической сфере работы лишились около 32 000 человек, но количество активных вакансий превышает данный уровень.

Основатель сервиса поясняет, что компании технологического сектора до сих пор корректируют численность штата после периода пандемии. Экономический спад, с другой стороны, затянулся гораздо сильнее, чем рассчитывали представители бизнеса. Кроме того, все усугубляется давлением на экономику политики монетарных властей США, удерживающих ставку рефинансирования на высоком уровне.

В этом году сокращения численности персонала пока не достигли прошлогоднего уровня, они более сконцентрированы на специфических частях рынка. В течение первого квартала прошлого года в технологической отрасли работы лишились 167 500 человек, а в январе текущего года — 32 000 сотрудников.

По данным CompTIA, ведущей торговой ассоциации ИТ-индустрии, в масштабах всей отрасли количество активных вакансий в январе выросло и достигло 33 727 позиций. Резко возросло количество вакансий, так или иначе связанных с разработкой и обслуживанием систем искусственного интеллекта. Если в декабре таких вакансий было не более 2000, то в январе их количество выросло до 17 479.