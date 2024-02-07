spot_img
7 февраля, 2024
ДомойТелекомСтатьиТолько за январь в технологическом секторе уволили около 32 тыс. сотрудников

Только за январь в технологическом секторе уволили около 32 тыс. сотрудников

технологическом

По статистике сервиса Layoffs.fyi, только в прошлом месяце в технологической сфере работы лишились около 32 000 человек, но количество активных вакансий превышает данный уровень.

Основатель сервиса поясняет, что компании технологического сектора до сих пор корректируют численность штата после периода пандемии. Экономический спад, с другой стороны, затянулся гораздо сильнее, чем рассчитывали представители бизнеса. Кроме того, все усугубляется давлением на экономику политики монетарных властей США, удерживающих ставку рефинансирования на высоком уровне.

В этом году сокращения численности персонала пока не достигли прошлогоднего уровня, они более сконцентрированы на специфических частях рынка. В течение первого квартала прошлого года в технологической отрасли работы лишились 167 500 человек, а в январе текущего года — 32 000 сотрудников.

По данным CompTIA, ведущей торговой ассоциации ИТ-индустрии, в масштабах всей отрасли количество активных вакансий в январе выросло и достигло 33 727 позиций. Резко возросло количество вакансий, так или иначе связанных с разработкой и обслуживанием систем искусственного интеллекта. Если в декабре таких вакансий было не более 2000, то в январе их количество выросло до 17 479.

Предыдущая статья
YouTube создаст приложение для Apple Vision Pro
Следующая статья
OPPO Reno11F dizaynı və texniki xüsusiyyətləri təqdimatdan əvvəl açıqlanıb
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,076ФанатыМне нравится
1,017ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
708ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»