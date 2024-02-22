World of Goo 2 выйдет на ПК и Nintendo Switch — дата выхода и трейлер

На презентации Nintendo Direct: Partner Showcase была объявлена дата релиза World of Goo 2. Игра выйдет 23 мая 2024 года на ПК и Nintendo Switch.

ПК-версия World of Goo 2 будет доступна для покупки только на официальном сайте игры (для Windows, Mac и Linux), а также в цифровом магазине Epic Games Store (для Windows и Mac).

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Продолжение World of Goo выйдет спустя 15 лет после релиза первой части. Игра будет предлагать локальный кооператив для четырех игроков (только в Switch-версии). В сиквеле будет более 64 уровней.

В игре необходимо решать головоломки, соединяя между собой шарики. Обещают имитацию настоящей слизи (будет тянуться и разбрасывать брызги), а также новые виды шариков с уникальными свойствами, например, взрывчатые, растущие и сжимающиеся.