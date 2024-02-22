Huawei Pocket 2: новый шарнир, водозащита IPX8 и поддержка спутниковой связи

Компания Huawei представила в Китае новый складной смартфон Pocket 2. Как отмечает производитель, устройство по ряду параметров превосходит конкурентов: огромный экран с рекордной для Flip-моделей яркостью и динамической частотой, лучший набор камер и надежная водозащита. Кроме того, смартфон получил поддержку двухсторонней спутниковой связи через систему Beidou.

Huawei Pocket 2 оснащен основным 10 битным OLED-экраном (LTPO) с диагональю 6,94 дюйма, разрешением 2690 х 1136 пикселей (420 ppi), динамической частотой 1-120 Hz, частотой сенсорного слоя 300 Hz и ШИМ-частотой 1440 Hz. Максимальная яркость достигает 2200 нит. Есть поддержка HDR10. Внешний OLED-экран (LTPO) диагональю 1,15 дюймов получил разрешение 340 x 340 пикселей (296 ppi), частоту 1-60 Hz и дискретизацию сенсора 120 Hz. Новый каплевидный шарнир позволил почти избавиться от складки на линии сгиба дисплея.

В основе аппаратной платформы лежит 7 нм процессор Kirin 9000s, объем ОЗУ – 12 или 16 Gb, ПЗУ — 256 Gb, 512 Gb или 1 Tb, предусмотрен слот для NM Card (до 512 Gb). В основную камеру входят четыре датчика: 50 Мп (f/1.6, OIS), 12 Мп (широкоугольный объектив, f/2.2), 8 Мп (телефото, f/2.4, OIS, оптический зум 3х, цифровой зум 30x, ЭФР 80 мм) и 2 Мп (вспомогательный сенсор, f/2.0). Вспомогательная гиперспектральная камера позволит оценить уровень ультрафиолетового излучения во избежание солнечных ожогов на коже. При нанесении солнцезащитного крема на лицо она также подскажет, какие участки остались открытыми или недостаточно обработаны. Фронтальная камера разрешением 10,7 Мп (f/2.2) расположена в отверстии по центру экрана, возможна запись видео 4K.

Смартфон защищен от влаги по стандарту IPX8 и выдержит погружение под воду на глубину до двух метров. Емкость аккумулятора составляет 4520 мА·ч, он поддерживает проводную зарядку мощностью 66 Вт и беспроводную мощностью 40 Вт. Также в оснащение входят поддержка 5G, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB-C 2.0 и стереодинамики. Сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке питания. В качестве ОС выступила фирменная HarmonyOS 4.0.

Габариты: 170×75,5×7,25/7,35 мм (в разложенном виде), 87,8×75,5×15,3/15,5 мм (в сложенном); вес – 202/199 гр (стекло/эко-кожа). Доступные цвета корпуса: серый, белый, фиолетовый и черный.

Предпродажи на складной смартфон Huawei Pocket 2 стартовали сегодня, открытые розничные продажи – с 1 марта. Цены: 12/256 Gb — $1050, 12/512 Gb – $1100, 12 ГБ/1 Tb – $1250.

Также будет выпущено люксовое издание под названием Art Custom Edition, которое отличается особо прочным стеклом Kunlun 2 с трехмерным рисунком на задней панели, а также подарочным набором с расширенным комплектом. Цена за версию 16 Gb/1 Tb составляет $1530.