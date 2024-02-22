Google представил нейросеть Gemma для создания чат-ботов и работы с текстом

Компания Google представила Gemma — открытую версию ИИ-модели Gemini. Она предназначена для создания простых чат-ботов и работы с текстом, и может работать даже на пользовательских ПК. Были представлены две версии нейросети Gemma.

Модели Gemma 2B и Gemma 7B различаются между собой набором параметров (2 и 7 млрд соответственно), но обещают одинаково высокую скорость работы и низкую стоимость развертывания. Google отмечает, что открытые нейросети, «значительно превосходят более крупные модели по ключевым показателям» и «могут работать непосредственно на ноутбуке или ПК разработчика». Они появятся на платформах Kaggle, Hugging Face, NVIDIA NeMo и Google Vertex AI.

Модели будут доступны по коммерческой лицензии независимо от размера организации, числа пользователей или типа проекта, но их запрещено использовать для некоторых задач, например, для разработки оружия. В комплект также будут включены средства отладки моделей, которые помогут в изучении поведения ИИ-алгоритмов и исправлении проблем.

Отмечается, что Gemma 2B и 7B оптимизированы в первую очередь для работы с англоязычными данными. На платформе Kaggle их можно будет использовать бесплатно, а новые клиенты Google Cloud смогут получить скидку в $300 на развертывание моделей — для ученых ее размер может быть увеличен до $500 тыс.