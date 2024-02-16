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16 февраля, 2024
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TCL выпустил AR-очки Nxtwear S Plus за $399

TCL Nxtwear S Plus

Китайская компания TCL представила очки дополненной реальности Nxtwear S Plus. Подключив новинку к смартфону, ноутбуку или консолям, пользователь получит возможность просмотра на большом виртуальном экране.

TCL Nxtwear S Plus

Nxtwear S Plus получили пару дисплеев Micro-OLED с углом обзора 49° производства Sony с поддержкой разрешения 1920×1080 пикселей, частотой обновления 120 Hz и яркостью до 600 нит при просмотре 2D-изображений. Для формирования 3D-контента используется разрешение 3840 × 1080 пикселей. Дисплеи обеспечивают 100-процентный охват цветового пространства sRGB и 8-битную глубину цвета. Есть сертификаты TÜV Rheinland, Low Blue Light, Flicker Free & Eye Comfort, подтверждающие минимальное излучение вредного для глаз синего света, а также отсутствие бликов и мерцания.

TCL Nxtwear S Plus

Отображаемая очками картинка визуально сопоставима с 215-дюймовым телевизором на удалении шести метров или 146-дюймовым экраном, находящимся в четырех метрах от пользователя. Изображение на очки можно транслировать через порт Type-C. Соответствующий разъем в смартфоне, ноутбуке или консоли должен поддерживать функциональность DisplayPort.

Очки оснащены двумя динамиками и совместимы с устройствами на iOS и Android. Вес составляет всего 87 гр., что ненамного тяжелее обычных очков.

Цена AR-очков TCL Nxtwear S Plus составляет $399.

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