Фил Спенсер рассказал о будущем Xbox

В рамках Official Xbox Podcast, Фил Спенсер, глава Microsoft Gaming, Сара Бонд, президент Xbox и Мэтт Бути, президент по игровому контенту и студиям, поделились подробностями о своем «видении будущего Xbox».

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Главное из подкаста: