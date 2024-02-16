Фил Спенсер рассказал о будущем Xbox

В рамках Official Xbox Podcast, Фил Спенсер, глава Microsoft Gaming, Сара Бонд, президент Xbox и Мэтт Бути, президент по игровому контенту и студиям, поделились подробностями о своем «видении будущего Xbox».
Главное из подкаста:
- Четыре эксклюзива Xbox выйдут на PS5 и Nintendo Switch, какие именно –пока не раскрывается, но ими точно не станут Starfield и Indiana Jones and the Great Circle;
- Не исключается появление других игр Microsoft на PS5 и Nintendo Switch в будущем — все зависит от показателей первых четырех;
- Microsoft решила выпустить некоторые свои игры на других платформах в рамках расширения бизнеса за пределами экосистемы Xbox. Но компания продолжит активно развивать свою платформу;
- Игры Activision Blizzard King начнут выходить в Game Pass весной. Diablo IV появится в каталоге 28 марта на ПК и Xbox;
- Игры от внутренних студий Xbox продолжат выходить в Game Pass в день релиза. Никаких изменений в этом отношении Microsoft не планирует;
- Количество подписчиков Game Pass превысило 34 млн. человек;
- Анонсирован «громкий анонс» в отношении Xbox в конце 2024 года. В компании упомянули «уникальное» устройство;
- Xbox следующего поколения уже в разработке;
- Большая презентация игр Xbox пройдет в июне 2024 года.