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16 февраля, 2024
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Фил Спенсер рассказал о будущем Xbox

Xbox

В рамках Official Xbox Podcast, Фил Спенсер, глава Microsoft Gaming, Сара Бонд, президент Xbox и Мэтт Бути, президент по игровому контенту и студиям, поделились подробностями о своем «видении будущего Xbox».

Главное из подкаста:

  • Четыре эксклюзива Xbox выйдут на PS5 и Nintendo Switch, какие именно –пока не раскрывается, но ими точно не станут Starfield и Indiana Jones and the Great Circle;
  • Не исключается появление других игр Microsoft на PS5 и Nintendo Switch в будущем — все зависит от показателей первых четырех;
  • Microsoft решила выпустить некоторые свои игры на других платформах в рамках расширения бизнеса за пределами экосистемы Xbox. Но компания продолжит активно развивать свою платформу;
  • Игры Activision Blizzard King начнут выходить в Game Pass весной. Diablo IV появится в каталоге 28 марта на ПК и Xbox;
  • Игры от внутренних студий Xbox продолжат выходить в Game Pass в день релиза. Никаких изменений в этом отношении Microsoft не планирует;
  • Количество подписчиков Game Pass превысило 34 млн. человек;
  • Анонсирован «громкий анонс» в отношении Xbox в конце 2024 года. В компании упомянули «уникальное» устройство;
  • Xbox следующего поколения уже в разработке;
  • Большая презентация игр Xbox пройдет в июне 2024 года.
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