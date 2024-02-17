Вышла Android 15 Developer Preview 1 для разработчиков

Компания Google выпустила Android 15 Developer Preview 1 – первую предварительную версию Android 15 для разработчиков. В новой версии операционной системы реализован ряд новшеств, которые должны повысить производительность и снизить энергопотребление.

Многие нововведения Android 15 предназначены для разработчиков, которые используют программную платформу в своих устройствах. Несколько обновлений получила платформа Android Dynamic Performance Framework, которая обеспечивает взаимодействие энергоемких приложений с подсистемой питания смартфона. Новые настройки должны поднять производительность и энергоэффективность приложений, длительно работающих в фоновом режиме.

В меню настроек «Звук и вибрация» добавлена опция «Вибрация клавиатуры», которая позволяет отключить или включить виброотклик при работе с виртуальной клавиатурой. Добавлена функция «Снижение громкости уведомлений», которая позволит контролировать громкость уведомлений, поступающих от разных приложений. Появились новые опции взаимодействия с программной платформой на устройствах с гибким дисплеем.

Также в Android 15 реализованы новшества по части безопасности и конфиденциальности, включая защиту от проникновения вредоносного программного обеспечения в файлы приложений.

Android 15 Developer Preview 1 доступна для устройств серии Pixel 6, 7 и 8, а также на Pixel Fold и Pixel Tablet. Кроме того, систему можно попробовать через эмулятор Android Studio. Google предупреждает, что текущая сборка предназначена для разработчиков, поэтому может содержать ошибки и работать нестабильно.

Этапы тестирования Android 15: Developer Preview — два релиза (февраль и март), Beta — два релиза (апрель и май) и Platform Stability — два релиза (июнь и июль). Стабильная версия Android 15 станет доступна широкому кругу пользователей осенью.