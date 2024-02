SAP помогает клиентам построить облачную бизнес-стратегию

Компания SAP аннонсировала комплексный набор ресурсов, услуг и финансовых стимулов, призванных помочь каждому клиенту осуществить переход в облако и поддержать темп и уровень инноваций, доступных благодаря облачным технологиям. Программа RISE with SAP Migration and Modernization решает две основные проблемы, с которыми сталкиваются компании при переходе в облако — масштаб и стоимость. Благодаря этой программе можно с уверенностью переносить в облако даже самые сложные ERP-системы, избегая проблем с пользовательским кодом, изолированными данными и сложностью процессов.

«Каждой компании необходима бизнес-стратегия, ориентированная на облачные технологии, — говорит Эрик ван Россум, директор по маркетингу облачных ERP-систем SAP. — Cейчас как никогда важно, чтобы клиенты начали свой путь миграции и модернизации, чтобы в полной мере воспользоваться потенциалом новейших облачных инноваций, включая решения в области искусственного интеллекта и устойчивого развития».

Программа RISE with SAP Migration and Modernization способствует тому, чтобы клиенты всегда были готовы к инновациям, позволяя им использовать преимущества от постоянных обновлений и новых разработок. Как только клиенты переходят на облачные технологии, SAP берет управление на себя, обеспечивая надежность, безопасность и соответствие нормативным требованиям, открывая потенциал для бизнес-данных. Независимо от того, работают ли сегодня предприятия на SAP ERP Central Component (SAP ECC) или SAP S/4HANA, программа предоставляет возможность самостоятельного освоения цифровых технологий и вспомогательные услуги на всех этапах подготовки к внедрению. Программа также представляет набор новых услуг и стимулов, способстувyющих переходу клиентов на решение RISE with SAP.

«Настоящим заявлением SAP подчеркивает, что осознает сложность вызовов, с которыми сталкиваются клиенты при переходе в облако. Одновременно с этим отмечаются предыдущие инвестиции в существующие системы», — пояснила Кристин Гримм из исполнительного совета DSAG. «Расширяя предложение RISE with SAP, за счет включения финансовых стимулов и поддержки, SAP в очередной раз подтверждает свое обещание оказывать активную поддержку клиентам на их пути к облаку и тем самым облегчать процесс перехода. В DSAG мы выражаем признательность за эту инициативу и готовность, проявленную SAP. Мы должны и дальше совершенствовать и расширять это предложение в сотрудничестве с SAP, чтобы учитывать сложные требования и задачи наших пользователей, которые принимают решение о переходе на облачные технологии. Тем самым мы хотим гарантировать, что они в полной мере воспользуются расширенными возможностями и инновациями предложения RISE with SAP».

Компенсация затрат на миграцию и трансформацию с использованием стимулов

Учитывая инвестиции клиентов и желая компенсировать затраты на миграцию и трансформацию, компания SAP объявляет об ограниченном предложении, которое позволит снизить стоимость миграции до 50% и ускорить время достижение эффективности. До конца 2024 года при переходе на решение RISE with SAP или GROW with SAP клиенты SAP S/4HANA и SAP ECC получат дополнительные кредиты, которые можно будет использовать для компенсации расходов на обслуживание, облачные услуги или подписку на облако. Это предложение будет распространяться на SAP S/4HANA Cloud и отраслевые решения, например, для цепочек поставок, управления персоналом, управления расходами, CRM, инструменты трансформации бизнеса и технологическая платформа для расширения возможностей.

Методология RISE with SAP обеспечивает последовательность и качество

Чтобы обеспечить предсказуемые сроки реализации проектов, все внедрения — как через SAP, так и через экосистему партнеров — будут осуществляться с использованием методологии RISE with SAP. Это обеспечит прозрачность процесса проекта и проверку на ключевых этапах. Поддержку в этом процессе оказывают службы и специалисты SAP, обеспечивающие применение методологии с момента начала работы и до запуска в эксплуатацию. Для обеспечения соответствия и качества, SAP проводит обучение и утверждает партнеров для использования методологии RISE with SAP, а также планирует дальнейшее тесное сотрудничество с этими партнерами.

Услуга SAP S/4HANA Cloud Safekeeper

Для клиентов, которым требуется больше времени для завершения полной миграции, мы представляем услугу SAP S/4HANA Cloud Safekeeper. Этот сервис предназначен для клиентов, использующих RISE with SAP, которые осуществляют техническое обслуживание более ранних версий SAP S/4HANA. С помощью SAP S/4HANA Cloud Safekeeper клиенты могут подготовить свои системы к обновлению до последней версии SAP S/4HANA. Сервис включает в себя услуги по обновлению и оптимизации инфраструктуры, обеспечивая непрерывность работы текущей системы клиента с обновлениями и исправлениями в течение еще двух лет.