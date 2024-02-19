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19 февраля, 2024
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Azercell в Физули!

Azercell

Лидирующий мобильный оператор расширяет свою сеть центров обслуживания абонентов в Карабахе.

ООО «Azercell Telecom» продолжает способствовать реконструкции и восстановлению освобожденных территорий. Компания представляет первый и единственный официальный магазин по оказанию телекоммуникационных услуг в Физули.

Новый пункт продаж и обслуживания Azercell, оснащенный самым современным оборудованием, расположен в центре Физули на проспекте Гейдара Алиева. Здесь абоненты могут выполнить большинство операций со своим номером. В то же время магазин предлагает широкий выбор мобильных устройств для повседневного использования, а также различные модели смартфонов, которые можно приобрести в кредит или наличным способом.

Следует отметить, что, являясь пионером в строительстве мобильной инфраструктуры в Карабахе, Azercell также стал первым оператором, открывшим здесь центр обслуживания и официальный дилерский магазин. Компания представила свой офис Эксклюзив в городе Шуша и дилерские магазины в селе Агалы Зангиланского района и в Лачине. Кроме того, на текущий момент для поддержания сети Azercell  на освобожденных территориях задействовано около 150 базовых станций 4G и первые «зеленые» станции, работающие на солнечной энергии.

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