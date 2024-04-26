Nokia развернет сети 5G в Узбекистане

Финская телекоммуникационная компания Nokia построит сети 5G для оператора Perfectum в Узбекистане. Об этом говорится в пресс-релизе Nokia. В качестве единственного поставщика Nokia предоставит Perfectum полное комплексное решение 5G с автономной архитектурой (Standalone, SA) стоимостью €100 млн. Базовая сеть и приложения развертываются на Red Hat OpenShift, интегрированной в облачную платформу Nokia.

Коммерческий запуск сети 5G запланирован на четвертый квартал 2024 года в Ташкенте, а поэтапное распространение на все регионы Узбекистана ожидается в течение следующих двух лет, уточняет финская компания. Ожидается, что это будет первая в Центральной Азии сеть стандарта 5G SA.

Абоненты Perfectum смогут воспользоваться услугами высокоскоростного доступа в интернет с низкой задержкой, а также голосовыми службами с национальным покрытием. Отмечается, что внедрение 5G — это стратегическая инвестиция в будущее Узбекистана, соответствующая правительственной программе цифровой трансформации и растущему спросу на высокоскоростную связь в регионе.

По словам генерального директора Perfectum Дмитрия Шукова, компания планирует обеспечить максимально полный спектр услуг, которые могут быть реализованы на базе сети 5G SA, как для граждан, так и для корпоративных клиентов. «Опыт и мировая репутация Nokia делают ее надежным партнером в решении важной задачи — начать эру 5G в Узбекистане, обеспечить успешное развертывание и долгосрочную поддержку сети. Это развертывание является важным шагом для того, чтобы идти в ногу с быстро развивающимся цифровым ландшафтом в регионе и использовать преобразующий потенциал технологии 5G для нашего общества и экономики в целом», — отметил Шуков.