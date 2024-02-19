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20 февраля, 2024
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Microsoft инвестирует €3,2 млрд на развитие ИИ-инфраструктуры в Германии

Microsoft

ИТ-гигант Microsoft Corp. намерен инвестировать €3,2 млрд. ($3,4 млрд) в ближайшие два года на развитие инфраструктуры в Германии, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление президента компании Бреда Смита (Brad Smith).

Это крупнейшая прямая инвестиция Microsoft в Германии, отмечает издание. Средства будут направлены на строительство новых центров обработки данных (ЦОД) в земле Северный Рейн-Вестфалия и в районе Франкфурта, а также на обучение сотрудников. При этом компания не намерена привлекать для реализации проектов государственные субсидии. В то же время она инвестирует не только в ЦОД, но и облачную инфраструктуру в целом.

«Немецкие компании стремительно адаптируются к технологиям ИИ. Мы расширяем свои ЦОД в регионе», — заявил Бред Смит, выступая на мероприятии в Берлине, в котором также принял участие канцлер Германии Олаф Шольц.

Европейские регуляторы подталкивают облачные компании к хранению своих данных на территории ЕС из соображений безопасности и конфиденциальности. Bloomberg отмечает, что намерение Microsoft инвестировать в экономику Германии может быть продиктовано именно этим.

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