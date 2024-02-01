Samsung потерял лидерство на рынке складных панелей

С момента выхода на рынок складных устройств в третьем квартале 2019 года компания Samsung занимала лидирующие позиции по поставкам и первое место по объему закупок.

Отчет, опубликованный консалтинговой компанией DSCC, показал, что в четвертом квартале 2023 года BOE обогнала Samsung и заняла первое место на рынке складных панелей по объемам поставок, а Huawei заняла первое место по объему закупок.

Samsung долгое время был крупнейшим поставщиком складных панелей с большим отрывом от всех остальных. В четвертом квартале 2023 года BOE заняла первое место с долей рынка складных панелей 42%, в то время как доля Samsung упала с 76% в третьем квартале до 36% в четвертом квартале. Поставки складных панелей Samsung в четвертом квартале упали на 70% по сравнению с предыдущим кварталом.

В отчете говорится, что увеличение доли рынка BOE во многом обусловлено существенным ростом продаж складных смартфонов Huawei. Закупки Huawei в четвертом квартале увеличились на 122% по сравнению с предыдущим кварталом. В то же время Samsung в четвертом квартале резко сократил число заказов, что связывают со слабыми продажами Galaxy Z Fold5 и Galaxy Z Flip5.

Напомним, что по итогам 2023 года Samsung также утратил лидерство на мировом рынке смартфонов, уступив его Apple.