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2 февраля, 2024
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Epic Games Store бесплатно отдает головоломку Doors: Paradox

Epic Games Store

В Epic Games Store началась очередная бесплатная раздача. На этот раз отдают головоломку Doors: Paradox в жанре «выход из комнаты» от студии Big Loop. Акция продлится до 8 февраля 20:00 по бакинскому времени. В Steam у игры 92% положительных отзывов от пользователей.

На следующей неделе в Epic Games Store бесплатными станут сразу две игры: Doki Doki Literature Club Plus! — обновленная версия одноименной визуальной новеллы в жанре психологического хоррора и экшен с элементами рогалика Lost Castle.

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