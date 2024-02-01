Epic Games Store бесплатно отдает головоломку Doors: Paradox

В Epic Games Store началась очередная бесплатная раздача. На этот раз отдают головоломку Doors: Paradox в жанре «выход из комнаты» от студии Big Loop. Акция продлится до 8 февраля 20:00 по бакинскому времени. В Steam у игры 92% положительных отзывов от пользователей.

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На следующей неделе в Epic Games Store бесплатными станут сразу две игры: Doki Doki Literature Club Plus! — обновленная версия одноименной визуальной новеллы в жанре психологического хоррора и экшен с элементами рогалика Lost Castle.