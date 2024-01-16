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16 января, 2024
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Apple впервые возглавила мировой рынок смартфонов

Apple

По данным исследовательской компании IDC, компания Apple по итогам 2023 года опередила Samsung на мировом рынке смартфонов. В последний раз Samsung уступал лидерство в 2010 году, когда треть рынка принадлежала Nokia.

Согласно данным IDC, мировой рынок смартфонов по-прежнему испытывает трудности. В 2023 году глобальные поставки смартфонов сократились на 3,2% в годовом исчислении до 1,17 млрд. единиц. Это самый низкий годовой объем за десятилетие. Но в четвертом квартале наблюдался рост на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 326,1 млн. единиц.

«Apple не только является единственным игроком в тройке лидеров, ежегодно демонстрирующим положительный рост, но и впервые в истории занимает первое место в мире. И все это несмотря на усиление нормативных проблем и возобновление конкуренции со стороны Huawei в Китае, ее крупнейшем рынке. Постоянный успех и устойчивость Apple во многом объясняются растущей тенденцией к увеличению количества устройств премиум-класса, которые сейчас составляют более 20% рынка, чему способствуют предложения по обмену и планы беспроцентного финансирования», — отмечает Набила Попал, директор по исследованиям компании IDC Worldwide Tracker.

Райан Рейт, вице-президент группы IDC Worldwide Mobility and Consumer Device Trackers, добавил, что Huawei возвращается и быстро захватывает рынок в Китае. Такие бренды, как OnePlus, Honor, Google и другие, выпускают очень конкурентоспособные устройства в нижнем сегменте рынка. Кроме того, складные устройства и возможности искусственного интеллекта на смартфонах набирают обороты.

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