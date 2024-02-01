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2 февраля, 2024
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Apple откладывает выпуск собственных 5G-модемов и продлевает сделку с Qualcomm

Qualcomm Apple

Компания Qualcomm заявила о продлении соглашения с Apple на поставку мобильных 5G-чипов. По словам генерального директора Qualcomm Криштиану Амон (Cristiano Amon) договор продлен до марта 2027 года.

Срок действия прежнего договора должен был истечь в 2026 году. К этому времени производитель iPhone планировал создать и начать использовать собственный аналог.

По данным источника, Apple испытывает трудности в производстве собственных 5G-модемов и вынуждена переносить дату начала их производства. Сообщается, что ранние версии модема имели проблемы с производительностью и перегревом, из-за чего компания продолжает зависеть от Qualcomm. Не помогает даже приобретение в 2019 году 5G-бизнеса Intel за $1 млрд., благодаря которому Apple получила свыше 17 тыс. патентов и более 2200 сотрудников.

Официальные представители Apple пока никак не комментируют продление соглашения.

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