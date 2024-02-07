Redmi G Pro 27: игровой Mini LED-монитор с 1152 зонами подсветки за $300

Компания Xiaomi представила на китайском рынке игровой монитор Redmi G Pro 27. Модель получила большой экран Mini LED с 1152 зонами подсветки. Есть функция динамической подсветки с четырьмя вариантами яркости, которая позволяет адаптировать изображение в соответствии с различными сценариями использования. За счет этого достигается яркость 1000 нит, заявленная максимальная контрастность – 1 000 000 : 1.

В Redmi G Pro 27 используется 27-дюймовая панель Fast IPS с разрешением 2К (2560 х 1440 пикселей) и частотой обновления 180 Hz. Время отклика — 1 мс (в режиме GtG). Заявлена поддержка HDR1000, охват 100% цветового пространства sRGB, 99% цветового пространства DCI-P3 и 97% цветового пространства Adobe RGB. Есть поддержка 1,07 млрд. цветов и 10-битной глубины цвета. Поддерживается технология FreeSync, предотвращающая разрывы изображения и обеспечивающая плавный игровой процесс. Имеется сертификация TÜV на низкий уровень синего света.

В число интерфейсов входят по два порта DP1.4 и HDMI 2.0. Монитор крепится на массивную подставку с возможностью регулировки.

Игровой монитор Redmi G Pro уже доступен для предзаказа по цене ориентировочно $300.