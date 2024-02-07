Представлен электрический Porsche Taycan 2025 — самая быстрая серийная машина компании

Немецкий автопроизводитель Porsche AG представил обновленную версию электрокара Porsche Taycan, который позиционируется как самый быстрый серийный автомобиль в истории компании. Porsche Taycan 2025 модельного года получил много улучшений: увеличились скоростные характеристики, запас хода и скорость зарядки. При этом, он стал заметно дороже предшественника.

Покупатель сможет выбирать между двумя типами кузова: седаном и спортивным универсалом Cross Turismo. У каждого из них будет четыре вариации трансмиссии и задний или полный привод. Производитель заявляет, что все комплектации получат новый, более легкий и энергоемкий аккумулятор и переработанные двигатели.

Заднеприводная версия машины способна разгоняться от 0 до 100 км/ч за 4,8 сек. против 5,6 сек. у предшественника, полноприводный Taycan Turbo S – до 100 км/ч за 2,4 сек. против 2,8 сек. у предшественника. Базовая модель выдает 483 л.с. против 402 л.с. у предыдущей версии, а мощность Turbo S увеличилась с 750 л.с. до 938 л.с. Porsche также предусмотрела специальный режим, позволяющий на 10 сек. для более активного ускорения получить дополнительные 94 л.с. Дальность хода относительно предшественника удалось увеличить более чем на треть. Обновленный Porsche Taycan способен проезжать без подзарядки до 678 км (цикл WLTP), в реальных тестах показатель снижается до 587 км.

Батарея стала более емкой, но при этом ее масса снизилась. Модель 2023 года предлагалась с аккумулятором на 79 кВтч и 98 кВтч, новая версия в пакете Performance Battery Plus получила АКБ на 105 кВтч. По сравнению с моделью 2019 года улучшилась способность машины принимать заряд. По словам производителя, электрокар поддерживает более высокую скорость зарядки дольше, чем предыдущая версия, а также при более низких температурах. Максимальная мощность быстрой зарядной станции увеличена с 270 до 320 кВт, а предельную мощность в 300 кВт электрокар способен принимать на протяжении пяти минут. Porsche Taycan 2025 сможет пополнять заряд от 0 до 80% за 18 мин. при температуре окружающего воздуха 15 градусов Цельсия выше нуля при использовании станции с напряжением 800 В и мощностью до 320 кВт.

Мощность рекуперации при замедлении с высоких скоростей увеличилась более чем на 30% — с 290 до 400 кВт. Во всех версиях обновленного Porsche Taycan используются 21-дюймовые колесные диски с особым аэродинамичным дизайном и шинами с пониженным сопротивлением качению.

Автомобиль также получил новые фары и задние фонари, модифицированные передние крылья и накладки на пороги из полированного алюминия. Мультимедийная система после обновления модели обеспечивает более глубокую интеграцию с Apple CarPlay, а воспроизводить потоковое видео можно не только на дисплее для пассажира, но и на центральном. Интерфейс бортовой мультимедийной системы тоже был модернизирован.

Цена базовой модели Porsche Taycan 2025 года с задним приводом выросла с 92 550 до 101 395 долларов, а Taycan Turbo S Cross Turismo подорожал с 199 150 до 213 695 долларов. Старт продаж намечен на эту осень.