B&B Security Alliance удостоен звания «Партнер года» от турецкой компании BeamSec

Компания BeamSec, ведущий поставщик решений в области кибербезопасности, объявила о присвоении B&B Security Alliance звания «Партнер года». B&B Security Alliance присоединился к партнерской сети BeamSec в 2023 году и сыграл ключевую роль в содействии росту продаж решений BeamSec на рынке Азербайджана.

«В рамках нашего стремления к развитию прочных отношений с партнерами, создающими дополнительную ценность для компании, награда BeamSec Partner SPARK Awards призвана отметить вклад и достижения партнеров, которые преуспели в различных аспектах совместной деятельности. По итогам 2023 года мы рады вручить эту награду компании B&B Security Alliance, которая продемонстрировала исключительную преданность делу, успешно внедряя инновации в Азербайджане», — отметил в своем выступлении директор компании BeamSec Мурат Гувенч (Murat Guvenc).

Это достижение объясняется впечатляющим опытом B&B Security Alliance в обеспечении уникального опыта для своих клиентов, предоставлении исключительных услуг поддержки и организации эффективных мероприятий, включая проведение конференции по кибербезопасности «HƏDƏF OLMA, MAARİFLƏN» 24 октября 2023 года в Бакинском Стрелковом Центре.

«Вместе с B&B Security Alliance мы смотрим в будущее, в котором совместными усилиями продолжим укреплять структуру кибербезопасности, стоящую на защите организаций во всем мире», — подчеркнул Мурат Гувенч.