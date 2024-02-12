QNAP представляет NAS All-Flash TS-h3077AFU SATA SSD с 30 отсеками на базе ZFS и процессорами AMD Ryzen 7000 Series

Компания QNAP Systems, ведущий новатор в области вычислительных и сетевых решений, а также решений для хранения данных, представила высоконадежный твердотельный накопитель NAS TS-h3077AFU с 30 отсеками SATA 6 Gb/s с операционной системой на базе ZFS, новейшими процессорами AMD Ryzen Embedded 7000 Series и встроенной графикой AMD Radeon. Таким образом, в новейшей серии NAS TS-hx77AXU, представленной в конце прошлого года, в дополнение к уже существующим моделям с 12 и 16 дисками появилась модель с 30 отсеками для дисков.

«TS-h3077AFU меняет представление о решениях для хранения данных, предлагая не только повышенную емкость, но также эффективность и производительность для самых требовательных бизнес-сред. Возможности этого NAS в области обработки графики, подключения и надежности, обеспечиваемые мощным процессором AMD Ryzen Embedded 7000 Series, делают его революционным решением в отрасли», — сказал генеральный директор QNAP Мейджи Чанг (Meiji Chang).

Новинка получила до 128 GB оперативной памяти DDR5, встроенный двухпортовый интерфейс 10/2.5 GbE с возможностью обновления до 100 GbE, возможность расширения до PCIe Gen 4 и масштабируемость до петабайтного хранилища. Обеспечивается до 1,6 МБ/1,2 МБ iSCSI 4K операций ввода-вывода в секунду при произвольном чтении/записи. TS-h3077AFU отвечает бескомпромиссным требованиям к производительности в рабочих процессах обработки видео 4K/8K, центров хранения данных и виртуализации. Операционная система QuTS Hero также обеспечивает сжатие данных на базе ZFS и оптимизацию твердотельных накопителей, гарантируя максимальную производительность, долгий срок службы и высокую эффективность инвестиций во флэш-накопители.

«Мы очень рады запуску сетевого хранилища TS-h3077AFU с процессорами AMD Ryzen 7000 Series QNAP. Интеграция наших надежных процессоров с глубоким опытом QNAP в области решений для хранения данных привела к созданию поистине революционного продукта», — подчеркнул старший директор по маркетингу подразделения встраиваемых процессоров компании Advanced Micro Devices (AMD) Лисинь Чжоу (Lixin Zhou).

Ключевые особенности TS-h3077AFU:

Встраиваемые процессоры AMD Ryzen 7000 Series. Первое поколение процессоров на новой платформе AMD Socket AM5 обеспечивает высочайший уровень производительности и повышенную энергоэффективность по сравнению с процессорами аналогичного класса. Встроенная графика AMD Radeon обеспечивает энергоэффективную графическую производительность высокого качества, позволяя обрабатывать мультимедийные файлы высокого разрешения и выполнять многозадачные процессы.

Компания планирует осуществлять долгосрочные и стабильные поставки до 2030 года. Это идеальный выбор для организаций, которым требуются соответствующие модели NAS для долгосрочных проектов.

NAS оптимизирован для приложений с высокими требованиями к количеству операций ввода-вывода. Он обеспечивает сверхнизкую задержку и высокую производительность операций ввода-вывода, гарантируя время отклика в микросекунды для критически важных бизнес-систем, а также оптимизирует неструктурированные данные и рабочие нагрузки с интенсивным вводом-выводом для виртуализации. TS-h3077AFU обеспечивает плавную потоковую передачу мультимедиа 4K/8K и постобработку, расширяя возможности мультимедийных рабочих процессов за счет более быстрой передачи данных, доступа и резервного копирования для повышения эффективности.

Операционная система QuTS Hero на базе ZFS оптимизирует производительность и срок службы твердотельных накопителей за счет включения таких функций, как встроенная дедупликация данных, QSAL (QNAP SSD Antiwear Leveling) и другие передовые технологии.

TS-h3077AFU обеспечивает до 230 ТB чистой емкости с 30 твердотельными накопителями емкостью 7,68 ТB.

Достижение беспрецедентной производительности и огромной емкости за счет объединения TS-h3077AFU с несколькими модулями расширения JBOD с интерфейсом TL PCIe от QNAP. Эта конфигурация поддерживает до восьми корпусов JBOD с 24 отсеками TL-R2400PES-RP и обеспечивает емкость хранения 192 дисков.

Резервное копирование данных NAS с помощью myQNAPcloud Storage — облачного хранилища QNAP, размещенного в 12 центрах обработки данных по всему миру, что обеспечивает более быстрое обслуживание, высочайший класс надежности и сохранность данных. myQNAPcloud Storage взимает плату только за место для хранения, передача данных совершенно бесплатна, что гарантирует предприятиям возможность планирования непрерывности бизнеса по доступным ценам.

Гарантия на модели TS-h3077AFU-R7-64G (AMD Ryzen 7 7000 Series, 64 GB UDIMM DDR5) и TS-h3077AFU-R5-32G (AMD Ryzen 5 7000 Series, 32 GB UDIMM DDR5) составляет 5 лет. Цены на устройства, которые уже доступны к заказу на территории Азербайджана, можно уточнить у официальных дистрибьюторов.