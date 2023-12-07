QNAP представляет корпоративное сетевое хранилище ZFS NAS серии TS-hx77AXU-RP с революционными процессорами AMD Ryzen серии 7000

Компания QNAP Systems, ведущий разработчик вычислительных и сетевых решений, а также решений для хранения данных, сегодня представила новую серию сетевых накопителей ZFS NAS высокой емкости TS-hx77AXU-RP ZFS, включая модели TS-h1277AXU-RP с 12 отсеками и TS-h1677AXU-RP с 16 отсеками для монтажа в стойку на базе революционных процессоров AMD Ryzen серии 7000 — новейшей платформы AMD с разъемом AM5. Благодаря интеграции надежного оборудования и разнообразных интерфейсов ввода-вывода, включая оперативную память DDR5, слоты M.2 PCIe Gen 5, PCIe Gen 4 и резервные источники питания, серия TS-hx77AXU-RP обеспечивает производительность корпоративного уровня со сверхвысокой пропускной способностью, готовую к будущему масштабированию. Также новинки обеспечивают непревзойденную надежность для требовательных к производительности систем хранения данных (Tier 2), средств виртуализации, редактирования видео в формате 4K и приложений хранения петабайтных объемов данных.

«Совершенно новая серия ZFS NAS TS-hx77AXU-RP обеспечивает предприятиям превосходную производительность и большую емкость хранилища для решения критически важных бизнес-задач, а также для работы с приложениями, использующими большие объемы данных. Многоядерные процессоры AMD Ryzen серии 7000 еще больше раскрывают ключевую производительность оперативной памяти DDR5 и твердотельных накопителей M.2 PCIe Gen 5, — сказал Алекс Ши (Alex Shih), менеджер по продуктам QNAP. — В сочетании с файловой системой ZFS, которая наиболее подходит для бизнес-приложений, серия TS-hx77AXU-RP выделяется как лучший выбор для решений хранения данных, обеспечивающий их бескомпромиссную целостность».

В корпусе TS-h1277AXU-RP высотой 2U для монтажа в стойку имеются 12 отсеков для 3,5-дюймовых жестких дисков и твердотельных накопителей SATA форматом 2,5 дюйма. Стоечный TS-h1677AXU-RP высотой 3U имеет 16 отсеков для 3,5-дюймовых жестких дисков и 2,5-дюймовых твердотельных накопителей SATA. Модели TS-h1277AXU-RP и TS-h1677AXU-RP оснащены 6-ядерными и 8-ядерными процессорами AMD Ryzen серии 7000 соответственно, а также встроенной графикой AMD Radeon, которая ускоряет обработку видео и графические вычисления. Также они поддерживают возможность установки до 128 ГБ оперативной памяти DDR5 RAM, отличающейся производительностью и низким энергопотреблением, (также поддерживается ECC RAM) для многозадачных рабочих нагрузок. Два слота M.2 PCIe Gen 5 (совместимы с PCIe Gen 4 и PCIe Gen 3) позволяют устанавливать твердотельные накопители M.2 NVMe для ускорения кэша. Два порта 2,5GbE и два порта 10GBASE-T обеспечивают большую пропускную способность для оптимизации средств виртуализации, передачи больших мультимедийных файлов и высокоскоростного резервного копирования данных. Три слота расширения PCIe Gen 4 позволяют устанавливать различные карты расширения, в том числе сетевые карты 25GbE для высокоскоростной сети, карты QM2 для добавления дополнительных слотов SSD M.2, карты Fibre Channel для хранения SAN и карты расширения хранилища для подключения до восьми Модули TL-R2400PES-RP PCIe JBOD с 24 отсеками для хранения данных на петабайтном уровне.

Серия TS-hx77AXU-RP работает под управлением операционной системы QuTS Hero и использует файловую систему ZFS, которая отдает приоритет целостности данных с помощью таких функций, как самовосстановление и WORM (однократная запись, многократное чтение). ZFS также поддерживает возможность снятия до 65536 моментальных снимков и встроенную дедупликацию данных для максимизации эффективности хранения данных и более быстрой передачи данных для приложений с их интенсивным использованием. Предприятия могут развернуть план аварийного восстановления с нулевым RPO, используя SnapSync в реальном времени, который обеспечивает синхронизацию данных в реальном времени между двумя NAS.

Гарантия на продукты составляет 5 лет и они уже доступны к заказу на территории Азербайджана.