В Китае разработали первого в мире ИИ-ребенка, способного ставить себе задачи

Ученые из Пекинского института общего искусственного интеллекта (BIGAI) создали первого в мире виртуального ребенка на основе искусственного интеллекта. Похожий на трехлетнего ребенка, ИИ-аватар по имени Tong Tong способен сам себе ставить задачи и выполнять их.

Исследователи рассматривают Tong Tong как огромный шаг на пути к созданию универсального агента искусственного интеллекта (AGI), когда машина сможет думать и рассуждать на уровне с человеком.

В ходе демонстрации Tong Tong показал поведение и способности, аналогичные детям трех- или четырехлетнего возраста. Было показано как он наводил порядок вокруг себя, самостоятельно поправлял стоящую криво рамку для фото и приносил табурет, чтобы добраться до высоких мест. «Увидев» пролитую жидкость, Tong Tong нашел полотенце и вытер ее, продемонстрировав свою способность понимать человеческие намерения и реагировать на них.

От традиционных ИИ-моделей, таких как ChatGPT, Tong Tong отличается способностью самостоятельно назначать себе задачи. Как заявляют создатели, ИИ обладает собственными эмоциями и интеллектом, что делает его способным к автономному обучению. Цель ученых состояла в том, чтобы в обучении ИИ-аватара перейти от простой имитации посредством многократных повторений к независимому рассуждению, основанному на ценности, причине и следствии.