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13 февраля, 2024
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Cisco собирается значительно сократить штат

Cisco

Cisco Systems Inc., мировой лидер сетевого оборудования, собирается значительно сократить персонал в рамках реструктуризации, призванной перенаправить усилия на достижение результатов в более перспективных направлениях. Об этом сообщает агентство Reuters. Сама компания пока не комментирует эту информацию.

На данное время в Cisco трудятся около 84 900 человек. Но точное количество сотрудников, которое будет сокращено, пока неизвестно. Ранее компания уволила 4100 сотрудников, или около 5% своей рабочей силы, в ходе реструктуризации, объявленной в ноябре 2022 года.

Cisco недавно пересмотрела свои прогнозы по выручке и прибыли на текущий год, отметив значительное снижение спроса на свои продукты и услуги. В ноябре прошлого года компания вопреки ожиданиям аналитиков сообщила о прогнозируемом падении выручки на 6,6% и небольшом снижении скорректированной прибыли на акцию вместо роста во втором финансовом квартале, который закончился 28 января 2024 года.

Генеральный директор Cisco Чак Роббинс (Chuck Robbins) сообщил инвесторам, что компания работает над «расширением возможностей в быстрорастущих областях». Одним из шагов в этом направлении он назвал приобретение компании Splunk за $28 млрд., которое позволит сделать мощный рывок в области ПО и анализа данных на основе ИИ. Еще одной областью роста называется рынок инфраструктуры ИИ, особенно сетевого оборудования Ethernet.

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