Представлен Volkswagen ID.7 Tourer — первый электрический универсал компании

Компания Volkswagen AG представила свой первый электрический универсал ID.7 Tourer. Кроме того, это первый автомобиль Volkswagen, который получил обозначение Tourer, а не Variant. Дизайн машины почти такой же, как и у лифтбека ID.7, за исключением задней части: у универсала покатая линия крыши и широкие задние стойки с серебристыми вставками.

Габариты Volkswagen ID.7 Tourer, такие же как лифтбека: 4961 × 1862 × 1536 мм, длина колесной базы — 2971 мм, но универсал отличается доступным пространством для хранения вещей — 605 л против 532 л у седана. При сложенных сиденьях у ID.7 Tourer доступны 1714 л багажника, а у обычного ID.7 — 1586 л.

В движение ID.7 Tourer приводит 285-сильный электромотор, установленный на задней оси. Емкость батареи может составлять 77 или 86 кВт·ч, а запас хода в зависимости от этого равен 600 и 685 км соответственно. Мощность зарядного устройства постоянного тока — 175 и 200 кВт. Коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,24.

Уже в стандартной комплектации универсал получит 19-дюймовые колесные диски, проекционный дисплей с дополненной реальностью и 15-дюймовый экран мультимедийной системы с поддержкой ChatGPT. Автопроизводитель уверяет, что ChatGPT не имеет доступа к данным машины, а вопросы и ответы немедленно удаляются из системы. Поддерживается навигация Apple CarPlay или Android Auto, а запуск дисплея сопровождается выводом логотипа VW в качестве приветствия. Программная платформа ID.Software 5.0 будет поддерживать установку дополнительных приложений.

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Кроме того, упоминаются дефлекторы вентиляции с электроприводом и кресла с функцией массажа, а опционально доступна электрохромная панорамная крыша, интенсивность затемнения которой водитель может настроить по своему усмотрению.

Старт продаж Volkswagen ID.7 Tourer намечен на лето этого года. Цены пока не объявлены, но разумеется, что универсал будет стоить несколько дороже лифтбека ID.7, стоимость которого начинается от €55 000.