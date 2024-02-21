Fujifilm X100VI – новая компактная камера популярной серии X100

Компания Fujifilm представила компактную камеру X100VI, которая является преемницей популярной X100V. Fujifilm X100VI получила ряд существенных улучшений, а также поддерживает различные режимы съемки. Дизайн в целом не изменился — это одна из самых красивых цифровых фотокамер на рынке.

Новая модель получила матричную стабилизацию (IBIS) эффективностью до 6 стопов, при этом практически не изменившись в размерах (толщина увеличилась чуть менее чем на 2 мм). В X100VI используется все тот же 40-мегапиксельный сенсор, а также новый X-Processor 5, который делает новую модель почти вдвое быстрее по сравнению с предыдущей. Он также обеспечивает улучшенную автофокусировку, использующую новейшие алгоритмы компании для обнаружения объектов. Есть возможность записывать 6,2К-видео в 30 к/с. В камере используется фиксированный объектив 23 мм f/2. Источником питания в X100VI стал тот же аккумулятор, что и в X100V, поэтому в плане автономной работы ничего не изменилось.

В конструкции предусмотрен слот для SD-карт UHS-1, а также электронный видоискатель и задний ЖК-дисплей: 3,69 млн. и 1,62 млн. точек соответственно. Можно выбрать оптический видоискатель, а также воспользоваться гибридным режимом. Есть внутренний четырехступенчатый ND-фильтр.

Обратной стороной повышения функциональности камеры стала более высокая цена: X100VI стоит $1600, что на $200 больше по сравнению с X100V. X100VI будет поставляться с 20 симуляциями пленки Fujifilm, включая Reala Ace, которая прежде была эксклюзивом для одной из дорогих камер компании. Новинка будет доступна в черном и серебристом вариантах исполнения корпуса, а первые поставки стартуют в начале марта.