Micron представил два продукта линейки Crucial: скоростной SSD и оперативную память DDR5

Компания Micron Technology представила два новых продукта линейки Crucial: твердотельный накопитель Crucial T705 стандарта PCIe 5.0, который позиционируется как самая быстрая модель в сегменте потребительских решений, и оперативную память Crucial DDR5 Pro: Overclocking Edition с возможностью разгона. Оба продукта ориентированы на геймеров и профессионалов, которым требуется высокая производительность.

Твердотельные накопители Crucial T705 с поддержкой интерфейса PCIe 5.0 будут выпускаться в конфигурациях на 1, 2 и 4 Tb. В составе накопителя используются 232-слойные чипы памяти TLC NAND (2400 МТ/с) и контроллер Phison E26. Имеется и кеш из памяти LPDDR4. Заявленная скорость последовательного чтения и записи составляет до 14 500 МБ/с и до 12 700 МБ/с соответственно, в операциях случайного чтения и записи — 1,55 млн и 1,8 млн IOPS. Причем самыми быстрыми являются версии на 2 Tb.

Накопители Crucial T705 будут выпускаться как с комплектным алюминиевым радиатором охлаждения, так и без него, они совместимы с технологией DirectStorage, процессорами Intel Core 13-го и 14-го поколений, а также с чипами AMD Ryzen 7000. На все модели SSD предоставляется пятилетняя гарантия.

Предварительные продажи начнутся 12 марта. Цена начинается от $239,99 за версию на 1 Tb без радиатора и до $729,99 за 4 Tb накопитель в модификации с радиатором.

Оперативная память Crucial DDR5 Pro: Overclocking Edition будет выпускаться в виде двухканальных комплектов, состоящих из двух модулей DDR5-6000 объемом по 16 Gb, а также двухканальных комплектов из двух модулей по 24 Gb. Первые появятся в продаже с 27 февраля, вторые выйдут позже в этом году. Цены пока не объявлены.

Модули памяти совместимы с новейшими процессорами Intel Core 14-го поколения и AMD Ryzen 8000G, а также поддерживают спецификации Intel XMP 3.0 и AMD EXPO. Тайминги составляют 36-38-38-80, которые на 25% ниже, чем у ранее выпущенных модулей. Память ориентирована на гейминг в разрешении 1080p и 1440p с высокой частотой кадров.