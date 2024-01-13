Volkswagen интегрирует ChatGPT в свои электромобили

На CES 2024 компания Volkswagen сообщила о намерении встроить чат-бота ChatGPT в свои электромобили. Благодаря этому, возможности электрокаров по сравнению со стандартным голосовым помощником значительно расширятся.

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Голосовой помощник в автомобилях Volkswagen помогает управлять информационно-развлекательной системой и климатической установкой. Интеграция ChatGPT призвана обогатить его речь и сделать взаимодействие с ассистентом более человечным и интуитивно понятным. Как и прежде, голосовой помощник будет активироваться фразой «Привет, IDA» или нажатием соответствующей кнопки на руле. В компании отдельно подчеркнули, что ИИ не получит доступа к данным автомобиля, а вопросы и ответы сразу будут удаляться.

ChatGPT появится в Европе в моделях Tiguan, Passat, Golf, а также в электрокарах ID.3, ID.4, ID.5 и ID.7 уже в этом году.