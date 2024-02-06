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6 февраля, 2024
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Представлен недорогой Xiaomi Monitor A24i для международного рынка

Xiaomi Monitor A24i

Компания Xiaomi представила на международном рынке бюджетный монитор A24i (P24FBA-RAGL). Модель является глобальной версией Redmi Display A24.

Монитор оснащен 23,8-дюймовым 8-битным IPS-экраном с разрешением 1920×1080 пикселей и поддержкой частоты обновления 100 Hz. Время отклика составляет 6 мс. Дисплей обеспечивает охват 99% цветовой гаммы sRGB, он поддерживает яркость до 250 нит и контрастность 1000:1. Экран способен воспроизводить до 16,7 млн. цветов.

Для подключения к компьютеру предусмотрены порты HDMI и Displayport 1.4. Монитор поддерживает настенное крепление VESA. Подставка позволяет регулировать угол наклона. Габариты составляют 539,9 x 411,4 x 170 мм. Xiaomi Monitor A24i поставляется в черном корпусе из пластика толщиной 7,5 мм.

Цена пока не сообщается. Redmi Display A24 в Китае стоит $70.

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