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6 февраля, 2024
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Продемонстрирована новая способность робота Boston Dynamics Atlas

Boston Dynamics Atlas

Компания Boston Dynamics показала новую способность человекоподобного робота Atlas — теперь он может распаковывать и перекладывать автомобильные амортизаторы.

Производитель отмечает, что производство автомобилей хорошо подходит для роботизации: большие объемы работ, манипуляции с тяжелыми деталями и высокие требования, предъявляемые к точности и надежности операций. На современных сборочных линиях уже задействовано множество промышленных роботов, специализирующихся на конкретных задачах. Но есть задачи, которые трудно описать строгими алгоритмами, и здесь подойдут человекоподобные роботы.

Boston Dynamics принадлежит Hyundai Motor, и возможно Atlas скоро перестанет быть только исследовательским проектом и ему найдут применение на автопроизводстве.

Можно отметить, что робота Tesla Optimus планируют в перспективе применять на электромобильных заводах Tesla, а стартап Figure намерен испытать свои решения на заводе BMW.

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