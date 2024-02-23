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23 февраля, 2024
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Ноутбуки Redmi Book Pro 2024 получили автономность до 30 часов

Redmi Book Pro 2024

Компания Xiaomi представила ноутбуки Redmi Book Pro 14/16 2024 модельного года. Обе версии имеют схожие характеристики. Устройства предлагают новейшие процессоры Intel Ultra 5 125H или Ultra 7 155H.

Младшая 14-дюймовая модель получила экран разрешением 2,8K с частотой обновления 120 Hz, яркостью 400 нит и сертификатами Dolby Vision и TÜV Rheinland. Установлен аккумулятор на 80 Втч с поддержкой быстрой зарядки на 100 Вт, которого, по словам компании, хватит до 30 часов работы.

Redmi Book Pro 2024

16-дюймовая модель оборудована экраном с разрешением 3K, частотой обновления 165 Hz, яркостью 500 нит, охватом 100% цветового пространства DCI-P3 и сертификатами Dolby Vision и TÜV Rheinland.

Устройство оснащено аккумулятором емкостью 99 Втч, который, как утверждается, «бросит вызов тонким и легким Windows-ноутбукам с самым длительным временем автономной работы». Имеется поддержка быстрой зарядки на 140 Вт. Заявленная автономность устройства составляет 27,7 часа. Ноутбук весит 1,88 кг и имеет металлический корпус толщиной 15,9 мм.

Для охлаждения предусмотрены три тепловые трубки и два вентилятора. Этого должно быть достаточно для отведения 70 Вт мощности. Ноутбуки могут быть интегрированы в экосистему Xiaomi ThePaper OS и поддерживают функции HyperOS Connect для совместной работы с планшетами и смартфонами. Из интерфейсов имеется порт USB-C, Thunderbolt 4, два USB-A, HDMI 2.1 и стандартный разъем для подключения наушников.

Цены на Redmi Book Pro 14 2024:

  • Intel Ultra 5 125H/16 Gb/512 Gb — $695;
  • Intel Ultra 5 125H/32 Gb/1 Tb — $764;
  • Intel Ultra 7 155H/32 Gb/1 Tb — $903.

Цены на Redmi Book Pro 16 2024:

  • Intel Ultra 5 125H/32 Gb/1 Tb — $834;
  • Intel Ultra 7 155H/32 Gb/1 Tb — $973.
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