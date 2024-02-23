Представлен фитнес-браслет Samsung Galaxy Fit3 с большим экраном

Компания Samsung представила новый фитнес-браслет Galaxy Fit3. Новое носимое устройство оснащено 1,6-дюймовым AMOLED-дисплеем, на 45% больше, чем у предшественника.

Samsung утверждает, что благодаря аккумулятору емкостью 208 мА·ч, Galaxy Fit3 сможет работать 13 дней без подзарядки. Частично такая автономность объясняется отсутствием на носимом устройстве полноценной операционной системы Wear и энергопотребляющих приложений. Гаджет не поддерживает беспроводную зарядку и владельцу придется использовать оригинальное зарядное устройство Samsung.

Galaxy Fit3 — первое устройство среди фитнес-браслетов Samsung, которое поддерживает функцию обнаружения падения и экстренную помощь SOS. Функция SOS срабатывает после пяти быстрых нажатий на кнопку, после чего местоположение пользователя будет передано заранее установленным контактам для экстренных случаев.

Браслет поддерживает более 100 типов тренировок, но модуля GPS нет, поэтому любая деятельность, связанная с движением на открытом воздухе, потребует сопряженного смартфона для отслеживания перемещений пользователя. Другие возможности новинки примерно те же, что и у многих других подобных браслетов: отслеживание сна, подсчет калорий и шагов, уведомления со смартфона, отслеживание уровня стресса и так далее. Имеется защита от воды и пыли (IP68).

Фитнес-браслет Samsung Galaxy Fit3 будет продаваться в сером, розово-золотом и серебристом корпусе с сегодняшнего дня, цена пока не называется.