spot_img
23 февраля, 2024
ДомойТехнологииГаджетыПредставлен фитнес-браслет Samsung Galaxy Fit3 с большим экраном

Представлен фитнес-браслет Samsung Galaxy Fit3 с большим экраном

Samsung Galaxy Fit3

Компания Samsung представила новый фитнес-браслет Galaxy Fit3. Новое носимое устройство оснащено 1,6-дюймовым AMOLED-дисплеем, на 45% больше, чем у предшественника.

Samsung утверждает, что благодаря аккумулятору емкостью 208 мА·ч, Galaxy Fit3 сможет работать 13 дней без подзарядки. Частично такая автономность объясняется отсутствием на носимом устройстве полноценной операционной системы Wear и энергопотребляющих приложений. Гаджет не поддерживает беспроводную зарядку и владельцу придется использовать оригинальное зарядное устройство Samsung.

Samsung Galaxy Fit3

Galaxy Fit3 — первое устройство среди фитнес-браслетов Samsung, которое поддерживает функцию обнаружения падения и экстренную помощь SOS. Функция SOS срабатывает после пяти быстрых нажатий на кнопку, после чего местоположение пользователя будет передано заранее установленным контактам для экстренных случаев.

Браслет поддерживает более 100 типов тренировок, но модуля GPS нет, поэтому любая деятельность, связанная с движением на открытом воздухе, потребует сопряженного смартфона для отслеживания перемещений пользователя. Другие возможности новинки примерно те же, что и у многих других подобных браслетов: отслеживание сна, подсчет калорий и шагов, уведомления со смартфона, отслеживание уровня стресса и так далее. Имеется защита от воды и пыли (IP68).

Фитнес-браслет Samsung Galaxy Fit3 будет продаваться в сером, розово-золотом и серебристом корпусе с сегодняшнего дня, цена пока не называется.

Предыдущая статья
Ноутбуки Redmi Book Pro 2024 получили автономность до 30 часов
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,070ФанатыМне нравится
1,021ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
708ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»