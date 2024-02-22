Xiaomi Pad 6S Pro: экран 3К 144 Hz, Snapdragon 8 Gen 2 и аккумулятор 10 000 мАч

Вместе с флагманским камерофоном Xiaomi 14 Ultra сегодня был представлен планшетный компьютер Xiaomi Pad 6S Pro. Новинка выполнена в тонком и легком цельнометаллическом корпусе. Устройство поставляется с 12,4-дюймовым IPS-экраном с разрешением 3K, частотой обновления 144 Hz, соотношением сторон 3:2 и пиковой яркостью 900 нит. Имеется сертификация TÜV Rheinland, подтверждающая отсутствие вредного воздействия на зрение пользователя.

В основе Xiaomi Pad 6S Pro лежит процессор Snapdragon 8 Gen 2, объем ОЗУ стандарта LPDDR5X – 8, 12 или 16 Gb, емкость ПЗУ UFS 4.0 – 256 Gb, 512 Gb или 1 Tb. За автономность отвечает аккумулятор на 10 000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки на 120 Вт. По словам компании, полностью планшет может зарядиться всего за 35 минут, а за 10 минут — на 45%. Есть специальные чипы управления: G1 для аккумулятора и P2 для зарядки.

Основная камера двойная, с датчиками на 50 Мп и 2 Мп, фронтальная на 32 Мп. Работает планшет на фирменной системе HyperOS. Xiaomi Pad 6S Pro оснащен поддержкой Wi-Fi 7, четырьмя динамиками и чипом NFC. Устройство можно использовать в качестве автомобильного экрана (SU7) или как панель для управления умным домом. Планшет также поддерживает фирменный стилус Focus Stylus с низкой задержкой и режимом презентации, а также магнитную клавиатуру Smart Touch Keyboard с подсветкой. Толщина устройства составляет 6,26 мм, вес — 590 гр.

Цены: 8/256 Gb — $458, 12/256 Gb — $500, 12/512 Gb — $556 и 16 Gb/1 Tb — $625. Старт продаж Xiaomi Pad 6S Pro начнется 25 февраля.