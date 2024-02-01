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2 февраля, 2024
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На PS5 вышел бесплатный хоррор Silent Hill: The Short Message

Silent Hill: The Short Message

Издательство Konami в рамках презентации State of Play сообщило что игра Silent Hill: The Short Message уже доступна на PS5. Хоррор от первого лица бесплатный для всех владельцев консоли. Также был представлен дебютный геймплейный трейлер Silent Hill 2.

Анонс Silent Hill: The Short Message состоялся еще в конце 2022 года. Сюжет игры разворачивается в современной Германии и рассказывает о девушке по имени Анита, пытающейся отыскать свою подругу Мию в полуразрушенном многоквартирном доме, который известен слухами о совершенных на его территории самоубийствах.

Разработкой Silent Hill: The Short Message занималась японская инди-студия Hexadrive. В Konami заявили, что игра посвящена «актуальным проблемам современной молодежи».

В дебютном трейлере обновленной версии культового психологического триллера Silent Hill 2 от Bloober Team показали, как главный герой Джеймс Сандерленд сражается с различными врагами, заполнившими городок Сайлент Хилл, в котором протагонист пытается отыскать свою жену. Обещают графику на движке Unreal Engine 5, пробирающий до мурашек звук и никаких загрузочных экранов.

Игра выйдет в этом году на ПК и PS5, но примерной даты пока нет.

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