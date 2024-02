Анонсирована Metro Awakening для VR-устройств

На трансляции State of Play состоялся анонс VR-игры Metro Awakening. Сюжетный шутер создает известная по Arizona Sunshine и After the Fall студия Vertigo Games. Издателем выступает компания Deep Silver.



Metro Awakening разрабатывается специально для VR-платформ и позиционируется в качестве приквела к основной серии. Игроки будут играть за врача Сердара, бросающего вызов смертельным угрозам метро в поисках лекарств для своей жены.

Релиз ожидается в 2024 году в версиях для Meta Quest 2 и 3, PS VR2 и Steam VR.