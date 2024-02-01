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2 февраля, 2024
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Кампания «Девушкам белое к лицу» получила награду от международных журналистов!

Azercell

Совместный проект Azercell и Федерации дзюдо Азербайджана впервые в истории рекламы и маркетинга Азербайджана был удостоен награды «Epica Awards».

Проект «Девушкам белое к лицу» был удостоен медалей в двух номинациях на фестивале «Epica Awards», жюри которого было представлено 115 журналистами, специализирующимися в области маркетинга и коммуникаций. Проект получил серебряную награду в номинации «Коммуникации и общественные сервисы» и бронзовую в номинации «Спортивная рекламная кампания». Следует отметить, что проект, представляющий Азербайджан, был впервые удостоен награды на этом фестивале.

Напомним, что кампания «Девушкам белое к лицу» ранее завоевала Гран-при и различные награды на международном фестивале «Ad Black Sea» и крупнейшем коммуникационном фестивале Центральной Азии «Red Jolbors».

Основной целью социальной кампании, проводимой лидером мобильного рынка страны Azercell в партнерстве с Федерацией дзюдо Азербайджана, является повышение интереса девушек к спорту и пропаганда здорового образа жизни. Также кампания затрагивает проблему ранних браков.

В рамках кампании «Девушкам белое к лицу» первые 1000 девушек в возрасте от 7 до 14 лет, прошедшие регистрацию в школах и отделениях Федерации дзюдо в регионах Азербайджана, получили в подарок дзюдоги и месяц бесплатных тренировок.

Дополнительную информацию о проекте «Девушкам белое к лицу» вы можете получить по ссылке: https://qizlaraagyarasir.az/#

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