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28 февраля, 2024
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Motorola показала концепт гибкого смартфона, который можно носить на руке вместо часов

Motorola

Компания Motorola показала на выставке MWC 2024 концептуальный смартфон-браслет, который можно обернуть вокруг запястья и использовать как смарт-часы. Устройство адаптирует интерфейс под свою форму и способно выступать как модный аксессуар.

Motorola

Дисплей чрезвычайно пластичный, он может изгибаться по-разному, обхватывая запястье или стоя на столе. Корпус устройства обшит тканью и крепится к ремешку на магнитах: когда нужно, его можно отстегнуть и получить обычный Android-смартфон.

Будучи надетым на руку, смартфон меняет способ вывода изображения: приложения, например, показываются в верхней части экрана. Устройство, уточнил представитель Motorola, «контекстно ориентировано», то есть оно адаптируется в зависимости от того, как его согнули. В полностью развернутом состоянии пользователям предлагается 6,9-дюймовый экран, а в согнутом положении доступна более компактная версия с диагональю 4,6 дюйма. На ней отображаются часы и уведомления.

Цены и даты релиза нет: пока что это только концепт, который показывает, как можно использовать гибкие экраны в смартфонах.

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