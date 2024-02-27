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28 февраля, 2024
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Представлены smart-часы OnePlus Watch 2, которые могут работать сразу на двух ОС

OnePlus Watch 2

Компания OnePlus на выставке на MWC 2024 представила новое поколение smart-часов Watch. Главная особенность модели OnePlus Watch 2 заключается в использовании двух операционных систем и двух процессоров. Wear OS 4 и процессор Snapdragon W5 Gen 1 отвечают за работу приложений и интерфейс, вторая система RTOS и чип BES 2700 MCU Efficiency выполняют фоновые процессы, включая измерение спортивных показателей и счетчик шагов. Устройство автоматически переключается между ними, а в компании уверяют, что пользователь этого перехода вообще не заметит.

OnePlus Watch 2

Использование основной и энергоэффективной ОС позволяет часам дольше работать от одного заряда аккумулятора емкостью 500 мАч. Заявленная автономность составляет до 100 часов в обычном режиме и до 48 часов при высокой нагрузке.

OnePlus Watch 2 оснащены 1,43-дюймовым круглым AMOLED-экраном разрешением 466×466 пикселей и яркостью 600 нит. Безель часов выполнен из нержавеющей стали, а экран прикрыт сапфировым стеклом. Есть защита от воды и пыли по стандарту IP68.

Часы поддерживают более 100 видов тренировок и оснащаются оптическим восьмиканальным датчиком сердечного ритма, есть мониторинг уровня стресса и качества сна. Вся информация интегрируется в приложении OHealth. В оснащение устройства также входят поддержка Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, двухчастотного GPS (L1+L5), NFC, 2 Gb оперативной, 32 Gb постоянной (+4 Gb для RTOS) памяти. Габариты и вес: 47×46,6×12,1 мм, 49 гр (без ремешка), 80 гр (с ремешком).

Smart-часы OnePlus Watch 2 поступят в продажу 4 марта по цене $299,99.

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