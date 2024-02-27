ULTRA Technologies и Gulfstream Distribution совместно с Cisco провели семинар, посвященный инновационным решениям вендора в области data-центров

23 февраля в отеле Intercontinental прошел семинар на тему инноваций компании Cisco в области построения ЦОД, организаторами которого выступили компании ULTRA Technologies и Gulfstream Distribution. Гостями семинара стали представители IT-департаментов компаний финансового и страхового сектора страны.

Основным докладчиком семинара выступил менеджер по развитию бизнеса Cisco DC в регионе Сергей Дударь. Его презентации были посвящены уникальным возможностям комплексного подхода при построении инфраструктуры ЦОД от Cisco. Сергей Дударь отметил, что вычислительные решения Cisco для data-центров представлены широким портфелем решений Cisco UCS (Unified Computing System) , включающим стоечные серверы серии C, блейд-серверы Cisco UCS серии B, а также модульную платформу Cisco UCS X-серии. На сегодняшний день только Cisco UCS X-серии поддерживает сквозную скорость 100GE в форм-факторе модульного блейд-сервера. «Эта система способна обеспечить работоспособность ЦОД в течение десятка лет и предоставит заказчикам платформу как для локальных, так и гибридных мульти-облачных рабочих нагрузок», — подчеркнул Сергей.

Докладчик также рассказал о возможностях Cisco ACI (Application Centric Infrastructure) — аппаратно-программного решения компании, которое позволяет построить современное защищенное ядро сети data-центра с максимальным уровнем защиты за счет инструментов микросегментации в физической и виртуальной сети и политики Zero Trust.

«Компания Cisco также предлагает интегрированные решения для хранения данных. В их число входят масштабированные (scalable) объектные системы хранения на основе серверного платформы Cisco UCS, а также совместные валидированные платформы для сервисов и приложений с самым широким выбором новейших систем хранения данных от ведущих мировых производителей. Cisco является единственным вендором на рынке, с помощью решений которого можно построить полную инфраструктуру ЦОД любого масштаба», — отметил Сергей Дударь.

Также Сергей Дударь проинформировал участников семинара о прекращении разработки платформы HyperFlex и рекомендовала всем пользователям HyperFlex переходить на системы компании Nutanix, с которой Cisco заключила договор о партнерстве. В частности, в начале 2024 года Cisco и Nutanix представили первую систему для построения гиперконвергированной инфраструктуры, состоящую из вычислительного и сетевого оборудования Cisco и программной платформы Nutanix Cloud Platform. Система называется Cisco Compute Hyperconverged with Nutanix и поддерживает гипервизоры Nutanix Acropolis Hypervisor (AHV) и VMware vSphere. Управлять системой можно через облачную платформу управления инфраструктурой Cisco Intersight.

По завершению семинара гостям была предоставлена возможность задать вопросы специалисту компаний Cisco и партнеров в Азербайджане. Завершилось мероприятие ужином, на котором общение продолжилось в неформальной обстановке.