Lenovo построит в Германии суперкомпьютер на базе AMD EPYC Genoa и NVIDIA H100

Компания Lenovo построит в Германии, в Падерборнском центре параллельных вычислений (PC2), новый НРС-комплекс, мощности которого будут использоваться для обеспечения исследований в рамках Национальной программы высокопроизводительных вычислений (NHR).

В основу суперкомпьютера лягут двухузловые серверы ThinkSystem SD665 V3. Конфигурация каждого узла включает два процессора AMD EPYC Genoa и до 24 модулей оперативной памяти DDR5-4800. Будет применена технология прямого жидкостного охлаждения Lenovo Neptune Direct Water Cooling (DWC).

НРС-комплекс будет использовать GPU-серверы ThinkSystem SD665-N V3, которые имеют четыре ускорителя NVIDIA H100, связанные между собой посредством NVLink. Общее количество ядер составит более 136 тыс. Для подсистемы хранения будет использоваться платформа IBM ESS 3500, обеспечивающая возможности гибкого использования SSD (NVMe) и HDD.

Ожидается, что по сравнению с системой центра Noctua 2, построенной Atos, будущий суперкомпьютер будет обладать примерно вдвое более высокой производительностью. Быстродействие Noctua 2 составляет до 4,19 Пфлопс (Linpack) для CPU-ядер и до 1,7 Пфлопс (Linpack) для GPU-блоков.

Lenovo отмечает, что особое внимание при строительстве суперкомпьютера будет уделяться энергетической эффективности. Благодаря использованию источников питания с жидкостным охлаждением и полностью изолированных стоек более 97% вырабатываемого тепла может быть передано непосредственно в систему циркуляции теплой воды. Применение теплообменников и блоков распределения охлаждающей жидкости (CDU) обеспечивает температуру носителя в обратном контуре выше 45 °C, что позволяет повторно использовать генерируемое тепло.

Монтаж оборудования планируется произвести во второй половине этого года.