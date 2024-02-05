Определены победители некоммерческого хакатона по веб-разработке Hack4Good

3 февраля в частном образовательном учреждении Landau School Bayil Campus (ул. Гюльбалы Алиева, 6) состоялась презентация проектов участников некоммерческого хакатона по веб-разработке Hack4Good. Команде организаторов, в качестве которых выступили Фаиг Сафиев, Николай Осадчий, Айдан Джафарова, Мурад Эйвазлы, Олег Ганзенко, Дяниз Натаван Солтан, Юсуф Керимли и Мурад Багирли, удалось привлечь к участию в соревновании молодежь, чьи проекты в этот день оценило компетентное жюри.

Темой первого хакатона Hack4Good, предваряющего целую серию подобных мероприятий в 2024 году, стали «Инновации для лучшего мира». Участники хакатона должны были выбрать одну из подтем, чтобы построить на ее основе собственный проект, включающий веб-сайт. В финале конкурса каждой команде было предоставлено по 10 минут на презентацию и 5 минут на вопросы жюри. Помимо презентаций, заключительный день хакатона включал в себя кофе-брейки, обед, общение с множеством приглашенных гостей, мастер-классы, а также интеллектуальную игру Fibonacci, вопросы которой были специально подготовлены по тематике хакатона.

Первое место члены жюри, в состав которого вошли Исмаил Алиев, Рауф Джафаров, Эльвин Азимов, Муслим Насиев и Кямран Гаджиев, присудили команде «1337» (София Будагова, Давуд Играгим, Амил Салахов и Мурад Сулейманлы). Второе место на хакатоне заняла команда «BlueSky Developers» (Магамед Бабаев, Мурад Оруджев, а почетное третье место по итогам конкурса досталось команде «Hack for Charity» (Фатима Пашаева, Семайа Рзабейли, Агалаг Гулиев, Нихат Мурсали).

Также организаторы отметили заслуги участников хакатона специальными поощрительными премиями в ряде номинаций. Так, приза в номинации «Лучшая инновационная идея» была удостоена команда «BlueSky Developers», а победа в номинации «Лучший дизайн» досталась команде «1337». Также специальный приз от организаторов конкурса получил Абдулкадыр Алиев, единолично представлявший команду «LuckyCode».

Следует отметить, что общий призовой фонд мероприятия, представленный в виде ценных подарков, составил 2000 манатов, а 100% прибыли от проведения мероприятия были переведены на счета благотворительных фондов, таких как «Red Hearts».

Hack4Good Charity Hackathon — это некоммерческий хакатон по веб-разработке, проводимый студентами и нацеленный на молодежь. Организаторы стремятся предоставить возможность участия в хакатоне как опытным разработчикам, так и талантливой молодежи, стремящейся улучшить свои навыки в программировании, наладить связи в IT-сфере, а также получить опыт в создании проектов и подготовке презентаций в строго определенных временных рамках.

Спонсорами хакатона Hack4Good выступили компании BestComp Group и Azerfloat CJSC. В число партнеров мероприятия также вошли компании Ultra Technologies, Start IT, Landau School, SABAH Hub, а также Fibonacci Gamification.