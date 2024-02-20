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20 февраля, 2024
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Китайский электромобиль Nio ET9 умеет самостоятельно отряхиваться от снега

Nio ET9

Китайский автопроизводитель Nio показал одну из самых необычных опций своего люксового электромобиля ET9 — он умеет самостоятельно отряхиваться от снега. Ролик быстро разлетелся по Сети и стал вирусным. Седан оборудован интеллектуальной системой шасси, которая помогает в поворотах на скорости и при разворотах на парковке, а также гидравлической подвеской, позволяющая приподнимать и опускать кузов относительно земли, а также раскачивать его. C помощью такой раскачки машина и избавляется от снега без посторонней помощи.

Избавиться от мокрого снега или льда автомобиль самостоятельно не сможет. Кроме того, водителей предупреждают, что в момент отряхивания в салоне не должно быть лишних предметов, например, стаканчика с кофе.

Люксовый электромобиль Nio ET9 был представлен в конце прошлого года. Суммарная мощность силовой установки с двумя электромоторами составляет 707 л.с. Емкость тяговой аккумуляторной батареи составляет 120 кВт·ч. После пяти минут быстрой зарядки он сможет проехать 255 км. Габариты Nio ET9 — 5323 × 2016 × 1620 мм при длине колесной базы 3250 мм. Ориентировочная цена авто — $ 110 тысяч.

 

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