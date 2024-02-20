Ethereum обогнал биткоин по темпам роста стоимости

В течение последней недели Ethereum (ETH), вторая по объему рыночной капитализации криптовалюта, обогнала по темпам роста биткоин. Данная тенденция вполне может сохраниться, пишет CoinDesk со ссылкой на Грега Магадини, директора по деривативам в компании Amberdata, специализирующейся на анализе информации о цифровых активах.

За последние семь дней цена Ethereum выросла на 16%, достигнув уровня более $2,9 тыс. впервые за последние два года, в то время как стоимость биткоина возросла на 8,5% и составила $52,3 тыс. Соотношение цены эфира к стоимости биткоина выросло почти на 7%, достигнув отметки 0,055.

По мнению главы отдела исследований валюты и цифровых активов Standard Chartered Джеффри Кендрика, цена ETH может подняться до $4 тыс. на ожиданиях утверждения спотовых биржевых фондов на Ethereum.

Что касается биткоина – здесь эксперты расходятся во мнениях: некоторые считают, что курс поднимется до $55-58 тыс. перед коррекцией. Другие уверены, что потолок уже достигнут и ожидается снижение цены.