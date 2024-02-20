Первый пациент Neuralink научился управлять мышью силой мысли

В конце прошлого месяца Neuralink провела первую имплантацию чипа в мозг человека. Как сообщал глава и основатель компании Илон Маск (Elon Musk) операция прошла успешно. К настоящему времени пациент не только полностью восстановился после операции, но и начал управлять курсором на экране компьютера при помощи электронного импланта. «Прогресс хороший и пациент похоже полностью восстановился, без каких-либо побочных эффектов, о которых нам известно. Пациент может перемещать курсор по экрану только за счет усилия воли», — сказал Маск.

Сейчас команда Neuralink пытается научить пациента нажимать на кнопку виртуальной мышки максимально часто. Это в перспективе позволит ускорить взаимодействие парализованного пациента с компьютером и со временем даст ему возможность управлять бионическими протезами.

В текущем году компания планирует провести еще десять операций на людях, а в следующем увеличить это количество на 27 человек. К концу десятилетия Neuralink рассчитывает проводить по 22 204 операции ежегодно, а к 2028 году получать по $100 млн. выручки ежегодно.

Операция по вживлению электродов в головной мозг и установке импланта в черепной коробке занимает до двух с половиной часов, на самых ответственных этапах применяются специальные роботы, но в идеале Маск хотел бы сократить время процедуры до 15 минут. В перспективе на одном заряде встроенного аккумулятора имплант будет способен работать по 11 часов, а у владельца появится возможность заряжать его через подушку во время сна.