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7 февраля, 2024
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Китай будет производить чипы нового поколения несмотря на ограничения США

нового поколения

Китайская компания SMIC собрала в Шанхае производственные линии для массового выпуска чипов нового поколения, сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Вопреки ограничениям США, запретивших поставки в Китай полупроводников и оборудование для производства микросхем, HiSilicon (подразделение Huawei) разработал 5-нм процессоры Kirin, предназначенные для новых смартфонов премиум-класса. 5-нм чипы все еще отстают от передовых 3-нм, которые производятся на Тайване и в Южной Корее, но их массовое производство покажет, что полупроводниковая промышленность Китая развивается, несмотря на экспортный контроль США, отмечает издание.

В октябре 2022 года США ограничили поставки в Китай полупроводников и оборудования для производства микросхем. Через год Белый дом ужесточил ограничения и обговорил с Нидерландами и Японией запрет на поставки в Китай современных станков для литографии, в том числе голландского производителя ASML. Недавно правительство Нидерландов отозвало экспортную лицензию на некоторые из самых современных станков ASML, что заблокировало их продажу в Китай.

SMIC при производстве чипов нового поколения использует оборудование американского и голландского производства, которое было поставлено в страну до ограничений, введенных США. С 2022 года компания нарастила свои 7-нм мощности, чтобы производить больше чипов Kirin и графических процессоров для искусственного интеллекта.

Если производство смартфонов на основе 5-нм процессоров Kirin будет успешным, то и самый мощный процессор искусственного интеллекта Huawei Ascend 920 также будет производиться по этому техпроцессу.

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