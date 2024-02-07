Представлен платный сервис Mozilla Monitor Plus для защиты личных данных в даркнете

Компания Mozilla представила обновленный сервис мониторинга конфиденциальности Mozilla Monitor. За $8,99 в месяц в рамках годовой подписки сервис Mozilla Monitor Plus будет автоматически отслеживать более чем 190 брокерских сайтов, где продается информация, собранная из онлайн-источников, таких как соцсети, приложения и трекеры. Если информация будет найдена, сервис автоматически сформирует запрос на ее удаление. Для этого Mozilla сотрудничает с компанией Onerep, которая проводит сканирование и направляет площадкам запросы на удаление.

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По словам разработчиков, процесс обычно занимает от 7 до 14 дней, но иногда автоматическое удаление информации оказывается невозможным. Поэтому платным пользователям Mozilla направит инструкцию по самостоятельному удалению данных.

Mozilla Monitor Plus работает на базе бесплатного Mozilla Monitor (ранее Firefox Monitor), который компания запустила в 2018 году. Как заявили в компании, пользователи бесплатной версии Basic Monitor могут по-прежнему рассчитывать на бесплатное сканирование брокеров данных по запросу, постоянное автоматическое ежемесячное сканирование и однократное формирование запросов на удаление.