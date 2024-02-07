Kioxia и Western Digital инвестируют $4,9 млрд в модернизацию производства флеш-памяти

На протяжении всего прошлого года отрасль по производству микросхем памяти показывала спад, но крупные участники рынка видят перспективы для ее развития. Компании Kioxia Holdings и Western Digital готовы вкладывать немалые средства в модернизацию данного производства.

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии заявило, что поможет финансировать массовое производство передовых чипов памяти, взяв на себя до трети капитальных затрат. Власти страны готовы предоставить финансирование в размере до 243 млрд. иен (около $1,6 млрд) для модернизации предприятий, выпускающих твердотельную память на территории Японии, пишет Nikkei Asian Review со ссылкой на заявление Министерства. Kioxia и Western Digital собираются потратить на модернизацию производства около $4,9 млрд. в пересчете по текущему курсу.

Компании давно сотрудничают в рамках совместного предприятия, которое образовалось еще в период существования Toshiba и SanDisk. Бизнес Toshiba отошел к Kioxia, а SanDisk – к Western Digital.

Kioxia и Western Digital планируют массово производить усовершенствованные чипы флэш-памяти NAND, обладающие повышенными скоростями чтения и записи, а также сниженным энергопотреблением, на заводах в Йоккаити на западе Японии и Китаками на севере. Чипы смогут использоваться в центрах обработки данных, спрос на которые, вероятно, будет расти из-за растущего использования приложений генеративного искусственного интеллекта. Планируется, что компании смогут создать в соответствующих районах страны до 9000 новых рабочих мест. Поставки памяти нового поколения после модернизации предприятий планируется начать в сентябре 2025 года.

Кроме того, отмечается, что правительство рассматривает сотрудничество между японскими и американскими компаниями как важное с точки зрения поддержания экономической безопасности двух стран.