Функции Samsung Galaxy S24 теперь доступны на любом Android-смартфоне

Компания Samsung обновила приложение Try Galaxy, для того, чтобы пользователи могли пользоваться функциями Galaxy AI, даже если у них нет смартфона Galaxy. Ранее приложение Try Galaxy было доступно только на iOS для привлечения пользователей iPhone к переходу на Android. Теперь приложение доступно как для Android, так и для iOS, что позволяет пользователям опробовать функции серии Galaxy S24 и One UI 6.1, прежде чем покупать новый смартфон.

Стали доступны следующие функции:

Live Translate — позволяет пользователям общаться на разных языках посредством перевода телефонных звонков и текста в режиме реального времени;

Chat Assist — помогает пользователям улучшить тон своих сообщений, делая их более профессиональными или непринужденными в зависимости от ситуации;

Note Assist — помогает пользователям систематизировать свои заметки, автоматически создавая сводки и форматируя текст;

Photo Assist — предоставляет инструменты для редактирования фотографий, такие как удаление объектов, изменение размера изображений и стирание отражений;

Circle to Search with Google — позволяет пользователям искать что-либо на экране, обводя контент кругом.

Программа Try Galaxy имитирует внешний вид главного экрана Samsung Galaxy S24 и включает учебные пособия и интерактивный контент, которые помогут пользователям научиться использовать новые функции. Есть виджеты с разбивкой основных функций искусственного интеллекта Google. В дополнение к ИИ-функциям приложение Try Galaxy также демонстрирует расширенные инструменты камеры серии Galaxy S24, включая Nightography Zoom для четких фотографий в ночное время, Super Steady для записи видео движущихся объектов и портретный режим для селфи.

На данное время приложение Try Galaxy доступно на 20 языках.