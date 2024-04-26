Обновление Telegram: раздел «Мой профиль», рекомендованные каналы и еще 15 нововведений

Популярный мессенджер Telegram получил большое обновление. В версию 10.12 добавлены рекомендованные каналы, раздел для просмотра своего профиля, возможность указания в профиле дату дня рождения и ссылку на свой канал, улучшенные инструменты модерации для администраторов групп и многое другое.

Рекомендованные каналы. В меню поиска появилась новая вкладка «Каналы» со всеми каналами, на которые Вы подписаны. В ней также есть список рекомендованных каналов на похожие темы.

Раздел «Мой профиль». В Настройках появился раздел «Мой профиль», в котором можно увидеть, как его видят другие пользователи, а также быстро внести изменения. Можно закрепить до трех историй вверху страницы.

Дни рождения. Пользователи в настройках могут указать в профиле дату своего рождения. Каждый, кто посетит профиль именинника в день рождения, будет встречен анимированными конфетти и воздушными шариками. Кроме того, Telegram предложит вам подарить имениннику подписку Premium.

Канал в Вашем профиле. Создатели каналов теперь могут добавить их на страницу профиля. В этом случае предпросмотр последнего сообщения из канала будет отображаться над разделом «О себе».

Коллекционные имена и номера в профиле. Владельцы коллекционных адресов могут привязывать их к своим аккаунтам или каналам в Telegram. Список таких адресов отображается в профиле пользователя. При клике на купленный юзернейм можно увидеть, когда и за сколько он был приобретен. Коллекционный адрес или анонимный номер можно приобрести или выставить на продажу на платформе Fragment, работающей на базе блокчейна TON.

Бессрочная трансляция геопозиции. Геопозицию теперь можно транслировать бессрочно — до тех пор, пока вы сами не отключите трансляцию с помощью нового варианта «Пока не отключу».

Настройки уведомлений о реакциях. Можно настроить получение уведомлений о реакциях на сообщения или истории.

Фотографии пользователей при пересылке сообщений. Теперь при пересылке сообщений рядом с именем автора отображается его профильная фотография. Если ограничить круг лиц, которые могут ссылаться на вас при пересылке сообщений, то тогда они будут отображаться без фотографии.

Анимированные эмодзи в опросах. Premium-пользователи могут использовать анимированные и пользовательские эмодзи в опросах.

Массовая модерация в группах. При модерации групп администраторы могут выбирать сразу несколько сообщений и совершать несколько действий одновременно. В новом меню можно отдельно указать, какие меры будут применены к каждому из авторов выделенных сообщений. Кроме того, меню также позволяет ограничить права пользователей в группе вместо полной блокировки. Администраторы групп с более чем 200 участников также могут включить активный режим антиспам-фильтра.

Обновленный раздел «Недавние действия». В этом разделе администраторы группы могут просматривать важные события, произошедшие за последние 48 часов. Помимо этого, администраторы теперь видят в разделе пометки об ответах и названия тем, к которым относятся сообщения.

Управление реакциями в каналах. У администраторов каналов появился дополнительный способ управлять реакциями на сообщения. Теперь они могут указать максимальное количество разных реакций на одно сообщение.

Отключение скрытия рекламы. По умолчанию у пользователей с подпиской Premium не отображается реклама в каналах — теперь по желанию они могут ее включить.

Открытие историй в режиме инкогнито. При просмотре историй Premium-пользователи могут включить в меню режим инкогнито, который позволяет скрыть недавние просмотры и новые просмотры в течение следующих 25 минут.

Быстрый переход между темами. Когда вы просматриваете группу с темами и пролистываете чат до последнего сообщения, можно потянуть экран вверх и перейти к следующей теме, где есть непрочитанные сообщения.

Быстрый просмотр ссылок в Telegram Desktop. В клиенте Telegram для ПК теперь поддерживается быстрый просмотр сайтов: страницы со всеми медиафайлами можно просматривать прямо в приложении.

Программа монетизации для авторов контента. В Telegram появилась программа монетизации для владельцев каналов, теперь они могут получать вознаграждение в размере 50% дохода мессенджера от рекламы, которая отображается в канале. Вывод вознаграждения без комиссии уже доступен участникам программы на платформе Fragment.

Обновление уже доступно в App Store, Google Play и на сайте мессенджера.