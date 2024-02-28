Nubia Music — «музыкальный смартфон» с огромным динамиком и двумя разъемами для наушников

На MWC 2024 компания ZTE привезла интересный смартфон под названием Nubia Music. Устройство выделяется большим динамиком в форме виниловой пластинки, ярким дизайном задней крышки и сразу двумя 3,5 мм разъемами для подключения наушников, размещенными на верхней грани. Производитель утверждает. что акустическая система обеспечивает уровень громкости на 600% выше в сравнении с традиционными смартфонами (конкретные модели не сообщаются). За качество звука и обработку частот отвечает специальный ИИ-алгоритм. Есть поддержка DTS: X Ultra.

Nubia Music оборудован 6,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Hz. В основе смартфона лежит платформа Unisoc, 8 Gb оперативной памяти в сочетании со 128 или 256 Gb встроенной флеш-памяти. Смартфон оснащен двойной основной камерой с главным датчиком на 50 Мп. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч.

Цена Nubia Music составляет $149. Смартфон будет доступен в двух версиях: разноцветной и желтой. Продажи стартуют в ближайшие дни.