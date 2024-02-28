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29 февраля, 2024
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Samsung показал концепт гибкого смартфона, который можно носить на запястье

Samsung Cling Band

На выставке MWC 2024 концепт гибкого смартфона, который можно обернуть вокруг запястья и использовать как смарт-часы, показала не только Motorola. Также схожую разработку представила компания Samsung.

Samsung Cling Band

Концепт под названием Cling Band оснащен тонким корпусом, гибким OLED-экраном и имеет сгибаемый механизм в центре. На запястье смартфон крепится при помощи ремешка в виде веревочки.

Samsung отмечает, что Cling Band можно использовать как в качестве смартфона, так и в роли смарт-часов. В обычном режиме устройство выглядит как обычный смартфон: спереди расположен экран, сзади — тыльная панель с модулем основной камеры, а на нижней грани — порт USB Type-C и динамики.

Смартфон также оснастили датчиком сердечного ритма, то есть это еще и фитнес-трекер. Сгибаться устройству позволяет не только экран, но и структура в виде гармошки на тыльной панели.

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