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24 апреля, 2024
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В WhatsApp появится функция обмена файлами без интернета

WhatsApp

В бета-версии приложения WhatsApp для Android (2.24.9.22) появилась новая функция обмена файлами между пользователями мессенджера, сообщает тематический портал WabetaInfo.

Функция позволит пользователям передавать файлы, фотографии и видео по WhatsApp без подключения к интернету. Вместо этого будет задействована локальная сеть, а пользователям необходимо будет находиться поблизости, чтобы их устройства смогли обнаружить друг друга.

Передача файлов будет защищена сквозным шифрованием, а номера телефонов скрыты на протяжении всего процесса. Отключить функцию можно в любое время, зайдя в соответствующий раздел в настройках. Ожидается, что в ближайшее время нововведение появится в Android-версии приложения, а также и на iOS.

Кроме того, разработчики WhatsApp тестируют еще одну полезную функцию — возможность добавления заметок к контактам. В них пользователь сможет оставлять полезную для себя информацию о том или ином контакте, при этом заметка будет видна только ее создателю. Эта функция появится и в мобильном приложении WhatsApp, и в его веб-версии.

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